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В Одесской области в результате распыления газового баллончика в школе пострадали почти 20 учеников

14:12, 16 апреля 2019
Происшествия
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Сейчас на месте происшествия работают полицейские \ фото УНИАН

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Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, к правоохранителям поступила информация от директора учебного заведения о том, что неизвестный на перемене распылил газовый баллончик в помещении класса. В результате этого в медицинское учреждение госпитализировано около 20 учеников.

«Впоследствии аналогичное сообщение поступило из местной больницы», - сообщили в главке.

Сейчас на месте происшествия работают полицейские. После установления всех обстоятельств случившемуся будет дана соответствующая правовая квалификация.

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Теги: #школа#Одесская областьпогода в Одессе