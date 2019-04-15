На Днепропетровщине участник АТО разбил кувалдой более 20 автомобилей – СМИ

По словам соседей, у мужчины наблюдались психические расстройства.

В Терновке Днепропетровской области участник АТО разбил кувалдой более 20 автомобилей.

Об этом сообщает местное издание Первый Павлоградский.

Судя по дате публикации новости, инцидент произошел в ночь на субботу, 13 апреля.

Отмечается, что 27-летний местный житель недавно вернулся из района боевых действий на востоке Украины.

Злоумышленника, который ночью начал разбивать кувалдой стекла, фары и капоты автомобилей, удалось задержать правоохранителям по горячим следам. По словам соседей, у мужчины наблюдались психические расстройства.

Общие убытки автовладельцев уже исчисляются сотнями тысяч гривень.

Как сообщал УНИАН, в центре Киева сожгли две припаркованные машины.