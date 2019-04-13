В центре Киева сожгли две припаркованные машины

Две машины выгорели дотла.

В центре Киева на улице Владимирский спуск неизвестный

На Прикарпатье неизвестные сожгли автомобиль местного депутата

поджег припаркованные автомобили и скрылся.

Об этом сообщили в столичном отделе коммуникации полиции.

По словам очевидцев, к машине подбежал неизвестный в балаклаве, который был одет в светлую куртку и джинсы, и бросил зажигательную смесь в один из припаркованных автомобилей.

В результате пожара выгорели две машины, пострадавших нет.

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Сейчас полицейские устанавливают, что именно стало причиной возгорания. Информация о происшествии была зарегистрирована, после проведения проверки ей будет предоставлена правовая квалификация. Злоумышленника сейчас разыскивают.