В Житомире суд не смягчил меру пресечения подозреваемому в госизмене блогеру Муравицкому

В Житомире суд сегодня отказал в удовлетворении ходатайства стороны защиты о смягчении меры пресечения блогеру Василию Муравицкому, которого подозревают в совершении государственной измены.

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Как сообщили в Королевском районном суде Житомира, где слушается дело блогера, адвокат настаивала, чтобы Муравицкий находился под домашним арестом не круглосуточно, а только с 23.00 до 06.00.

В суде добавили, что во время заседания прокуратура продолжила предоставлять доказательства вины блогера.

Так, в частности, прокурор представил переписку журналиста о его гонорарах и вероятности организации митингов, доказательства приобщены к материалам дела.

Следующее судебное заседание запланировано на 22 апреля.

Как сообщал УНИАН, Муравицкого подозревают в том, что по указанию российских кураторов он готовил и распространял антиукраинские материалы. По данным правоохранителей, в своих материалах блогер обосновывал законность изменения границ территории и государственной границы Украины, «справедливость» аннексии Россией Крыма, создание террористических псевдогосударственных образований на востоке Украины, аргументировал необходимость незаконного присоединения отдельных регионов Украины к другим государствам, распространял информацию о сборе средств и материальном обеспечении террористов «ЛНР» и «ДНР». Заказные материалы публиковались на шести сайтах, которые администрировались из России и оккупированных территорий.

По данным следствия, темы для статей он обычно получал по почте или через мессенджер, также выбирал тематику и сам.

Во время обысков у Муравицкого нашли компьютеры с доказательствами переписки с кураторами и подготовки антиукраинских статей. Также изъяли копии заключенных с государственными информагентствами России соглашений на подготовку заказных публикаций, акты приема-передачи работ за оговоренный гонорар и банковские карточки, на которые перечислялись деньги.

Блогеру инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

2 августа 2017 года суд арестовал Муравицкого без права внесения залога, 24 октября началось рассмотрение его дела в Королевском райсуде Житомира.

27 июня 2018 года суд отпустил блогера под домашний арест.

5 марта 2019 года блогеру очередной раз продлена мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на 60 дней, до 3 мая.