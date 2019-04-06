На границе с Польшей собака Ляшко задержала контрабандиста (видео)

Пограничники отмечают: собака ловко справляется с поставленными задачами.

Ротвейлер по кличке Дайвер, которого Олег Ляшко отдал на службу Государственной пограничной службы, задержал контрабандистку из Турции на украинско-польской границе.

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Розыскного пса два года назад родила собака народного депутата – Лизка. Тогда одного из восьми щенков отдали кинологическому центру в Великих Мостах на Львовщине, пишет пресс-служба РПЛ.

С тех пор Дайвер охраняет украинско-польскую границу в пункте пропуска Краковец.

Пограничники отмечают: собака ловко справляется с поставленными задачами.

«Страшный для нарушителей, миролюбивый для своих. Служебный ротвейлер разрушает стереотипы», – написали пограничники на своей странице в Facebook.

«Мои собаки, как и я сам, кого хочешь загрызут за Украину!», – отметил лидер РПЛ.

Отметим, в Олега Ляшко дома 10 собак.