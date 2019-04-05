В Запорожье школьница отбилась от грабителя, который напал на нее в подъезде (видео)

Часом ранее мужчина вырвал сумку у пенсионерки, а потом пошел уже на второе преступление.

В Запорожье 11-летняя девочка самостоятельно отбилась от грабителя, который напал на нее в подъезде.

Ребенок возвращался с тренировки по тхэквондо, когда неизвестный зажал ее на лестнице и начал срывать с ушей украшения, говорится в сюжете ТСН.

В тот вечер Саша возвращалась с тренировки. Дошла до своего дома, когда за ней в подъезд протиснулся неизвестный мужчина. Перед лестничной площадкой ребенок огляделся и неизвестный сразу бросился на нее.

От осени 5-классница Саша начала заниматься тхэквондо. Наставления тренера ребенок запоминает старательно: на тренировках удары доводят до автоматизма. "Подняла колено и ударила его с правой ноги", - говорит девочка.

Удалось бы девочке отбиться самостоятельно, если бы не соседи, неизвестно. Услышав крики, люди с верхних этажей бросились на помощь. Нападающего преследовали всем двором. Догнать его оказалось нелегко.

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Когда грабитель понял, что его заметили, он спрыгнул с крыши и перепрыгнул кирпичную кладку, а потом добрался до забора, который огораживает местный стадион. Догнать его там люди уже не смогли. На следующий день грабителя удалось задержать. До нападения он попал в камеру наблюдения.

По информации ТСН, часом ранее мужчина вырвал сумку у пенсионерки, а потом пошел уже на второе преступление.

Эксперты говорят: в таких ситуациях иногда теряются даже взрослые. 11-летний ребенок же действовал, словно по учебнику.

В школу Саша пока не ходит, но больше скучает по тренировкам. Ждет, когда снова вернется в спортзал. Кроме синяков и растяжений, у девочки немного болит ухо, потому что нападающему удалось обломать часть серьги.

В полиции говорят: даже если бы ему удалось ограбить девочку, много бы он не заработал, потому что, вместо драгоценностей, грабитель пытался сорвать так называемое "медицинское золото" - фактически обычную бижутерию.

Ранее УНИАН сообщал, что в пригороде Одессы задержан злоумышленник, который застрелил пенсионерку и ее внука.