Во Львове директор Грибовичской свалки требовал от предпринимателя 4,7 млн грн - СБУ (фото, видео)

СБУ задокументировала факт вымогательство должностным лицом многомиллионной взятки за подписание договора с предпринимателем.

Сотрудники СБУ во Львовской области 1 апреля задержали на взятке директора коммунального предприятия Львовского городского совета.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СБУ во Львовской области, чиновник организовал противоправный механизм по фиктивной поставке извести, которая должна использоваться для стабильного функционирования станции очистки фильтрата Грибовичской свалки.

Как отмечается в сообщении, по замыслу злоумышленника планировалось использование только трети предусмотренного технологическим процессом количества извести и получение руководителем КП неправомерной выгоды в размере 65% от суммы перечисленных средств за фактически поставленный товар, а также получение так называемого «отката» с каждого поставленного килограмма извести.

Как отмечается, «согласно заключению экспертов, деятельность чиновника могла привести к возникновению чрезвычайных происшествий с тяжелыми последствиями в сфере экологической безопасности».

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В ведомстве отметили, что сотрудники СБУ задокументировали вымогательство директором коммунального предприятия 4,7 млн грн от местного предпринимателя за признание его победителем открытых торгов и подписание с ним договора поставки извести с последующей фальсификацией бухгалтерской документации за якобы поставленную продукцию.

«Правоохранители задержали директора на рабочем месте при получении части взятки в сумме более 400 тыс. грн», - сообщает СБУ.

Операция проводилась в рамках мероприятий по защите объектов критической инфраструктуры совместно со следователями Нацполиции под процессуальным руководством областной прокуратуры.

В рамках открытого уголовного производства проводятся следственные действия.

Чиновник коммунального предприятия Львовского горсовета задержан согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, он находится в изоляторе временного содержания.

«Решается вопрос о сообщение взяточнику о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения. Проверяется причастность других чиновников Львовского горсовета к созданию противоправного механизма в экологической сфере, который мог привести к загрязнению почвы и подземных вод, нанесению вреда окружающей среде, жизни и здоровью людей», - сообщает пресс-служба СБУ во Львовской области.

Как сообщал УНИАН, во Львове 1 апреля правоохранители задержали во время получения взятки директора Львовского коммунального предприятия «Збиранка» (Грибовичской свалки). Спецоперацию по задержанию директора ЛКП «Збиранка» провели сотрудники СБУ поздно вечером во Львове. Чиновник получил часть неправомерной выгоды в сумме 400 тыс. грн. от подрядчика, который выиграл тендер на проведение рекультивации Грибовичской свалки.

Справка. Львовский полигон твердых бытовых отходов (Грибовичская свалка) - единственное легальное место для скопления мусора из Львова и близлежащих сел. Действовал с 1958 года вблизи села Большие Грибовичи возле Львова. Площадь свалки составляет более 38 га. Свалку обслуживает ЛКП «Збиранка».

28 мая 2016 года на полигоне твердых бытовых отходов в с. Большие Грибовичи вспыхнул масштабный пожар. Тушение пожара продолжалось в течение двух дней, а 30 мая, когда спасатели практически ликвидировали возгорание, на полигоне произошел сдвиг мусора. В результате под завалами оказались трое работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям во Львовской области, тела которых нашли без признаков жизни уже на следующий день. Среди тех, кто попал под завал мусора, вероятно, был и эколог коммунального предприятия «Збиранка». Его не нашли до сих пор.

В 2017 году, через год после трагедии, Грибовичскую свалку закрыли для эксплуатации.

Виталий Пугач возглавил ЛКП «Збиранка» в марте 2017 года, после того, как предыдущее руководство ЛКП «Збиранка» оказалось под следствием после трагедии на Грибовичской свалке.