В Киеве "заминировали" ТЦ на Майдане Незалежности - эвакуировали 2 тысячи человек
15:18, 01 апреля 2019Происшествия
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Проводится проверка торговых помещений и прилегающей территории.
Иллюстрация REUTERS
В Киеве полиция проверяет информацию о заминировании торгового центра на Майдане Незалежности.
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Как сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева, на месте происшествия работает полиция, взрывотехники, кинологи и спасатели. Из помещений ТЦ были эвакуированы около 2 тыс. человек.
Согласно сообщению, на спецлинию «102» обратился представитель торгового центра, расположенного на Майдане Незалежности, и сообщил, что на электронную почту заведения поступило письмо о заминировании.
Проводится проверка торговых помещений и прилегающей территории.
Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
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