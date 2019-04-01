В Киеве "заминировали" ТЦ на Майдане Незалежности - эвакуировали 2 тысячи человек

Проводится проверка торговых помещений и прилегающей территории.

В Киеве полиция проверяет информацию о заминировании торгового центра на Майдане Незалежности.

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Как сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева, на месте происшествия работает полиция, взрывотехники, кинологи и спасатели. Из помещений ТЦ были эвакуированы около 2 тыс. человек.

Согласно сообщению, на спецлинию «102» обратился представитель торгового центра, расположенного на Майдане Незалежности, и сообщил, что на электронную почту заведения поступило письмо о заминировании.

Проводится проверка торговых помещений и прилегающей территории.

Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства.