В центре Киева прорвало теплосеть, кипятком залило всю улицу (видео)
14:51, 01 апреля 2019Происшествия
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Инцидент произошел сегодня в районе станции метро "Олимпийская"
Кипятком залило всю улицу / иллюстрация: УНИАН
В центре Киева прорвало теплосеть, в результате чего кипятком залило всю улицу.
Об этом сообщается в группе dtp.kiev.ua на странице в Facebook.
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По их данным, инцидент произошел в районе Института физкультуры на улице Деловой (в районе станции метро «Олимпийская»).
«Народные мойки в Киеве на Деловой: если хочется бесплатно омыть кости горячей водой, айда все к институту Физкультуры. Прорыв трубы с горячими жидкостями, ремонтники в пути...» - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, на улице Садовой в Харькове, где проводились ремонтные работы по ликвидации прорыва трубы, 9 марта погиб 57-летний слесарь.
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