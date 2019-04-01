В центре Киева прорвало теплосеть, кипятком залило всю улицу (видео)

Инцидент произошел сегодня в районе станции метро "Олимпийская"

В центре Киева прорвало теплосеть, в результате чего кипятком залило всю улицу.

Об этом сообщается в группе dtp.kiev.ua на странице в Facebook.

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По их данным, инцидент произошел в районе Института физкультуры на улице Деловой (в районе станции метро «Олимпийская»).

«Народные мойки в Киеве на Деловой: если хочется бесплатно омыть кости горячей водой, айда все к институту Физкультуры. Прорыв трубы с горячими жидкостями, ремонтники в пути...» - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, на улице Садовой в Харькове, где проводились ремонтные работы по ликвидации прорыва трубы, 9 марта погиб 57-летний слесарь.