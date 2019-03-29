Во Львове 12 спасателей доставали девушку из-под колес маршрутки (фото, видео)

Автомобиль зацепил девушку-пешехода после чего она попала под колеса автобуса.

Во Львове 16-летняя девушка осталась жива после двойного наезда легковушки и автобуса.

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Как сообщили в пресс-центре ГУ ГСЧС во Львовской области, 28 марта в 20:21 поступило сообщение о том, что на ул. Кульпарковской водитель маршрутного автобуса «Эталон», совершил наезд на 16-летнюю девушку-пешехода.

К месту вызова выехали пожарно-спасательные подразделения Львова, которые с помощью гидравлического домкрата и пневматических подушек подняли автобус и деблокировали пострадавшую. Девушку с травмами различной степени тяжести госпитализированы в городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи.

К ликвидации последствий аварии привлекли 12 человек личного состава и 3 единицы спецтехники.

Как уточнила корреспонденту УНИАН пресс-секретарь Нацполиции области Светлана Добровольская, сначала девушку задел автомобиль Suzuki, от удара легковушки она попала под колеса маршрутного автобуса №118 «Эталон». Пострадавшая несовершеннолетняя жительница Николаевского района Львовщины.

Сейчас все обстоятельства ДТП устанавливаются. Решается вопрос об открытии уголовного производства.