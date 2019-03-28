18-летний чемпион Украины погиб в страшном ДТП в Запорожье

18-летний спортсмен попал в страшное ДТП вечером 27 марта.

В Запорожье погиб многократный чемпион Украины по кикбоксингу, чемпион Кубка Европы и Кубка мира Александр Власенко.

18-летний спортсмен попал в страшное ДТП вечером 27 марта, пишет Forpost.

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Отметим, что Александр Власенко достиг значительных высот в кикбоксинге: он был многократным чемпионом Украины по кикбоксингу, чемпионом кубка Европы и мира.

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