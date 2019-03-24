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В Одесской области злоумышленники прикрепили гранату к воротам жилого дома

21:40, 24 марта 2019
Происшествия
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Инцидент произошел в Килийском районе / фото пресс-служба Нацполиции области

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, сегодня гранату на воротах своего частного дома обнаружил житель одного из сел Килийского района.

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Об этом мужчина сразу же сообщил в полицию. На место происшествия выехали следственно-оперативная группа территориального отдела полиции и взрывотехники.

«Согласно заключению специалистов, к воротам прикреплена боевая граната Ф1», - говорится в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство по ч.4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, в Киеве полиция обнаружила гранату в салоне автомобиля с иностранной регистрацией, сообщает пресс-служба столичной полиции.

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Теги: #граната#Одесская область