В Кривом Роге посиделки с друзьями закончились трагедией: студент проткнул грудную клетку (фото)

Утром 21 марта 18-летний парень скончался.

В Межрегиональном центре переподготовки уволенных в запас военнослужащих в Кривом Роге произошло ЧП. Скончался один из учеников. Днем ранее 18-летний парень выпивал в компании друзей и травмировался.

Сразу в больницу он не обратился, а медсестра училища заявила, что рана была "чистой". Молодого человека в критическом состоянии госпитализировали на следующий день. Парень умер в лечебнице 21 марта, пишет местный сайт "Первый городской".

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Стало известно, что ночью 19 марта 18-летний ученик центра выпивал с друзьями. Товарищи довели его нетрезвого до общежития училища после того, как оно закрылось.

Парня пришлось перетаскивать через металлический забор, об этом он сам рассказал медсестре. Медицинский работник училища осмотрела студента на следующее утро и обработала место увечья. Ране не уделили особого внимания и посчитали ее незначительной. А через несколько часов пострадавшему стало плохо. Его товарищи вызвали "скорую". Врачи госпитализировали студента в критическом состоянии.

В лечебнице его сразу же прооперировали. Оказалось, что у него задет желудочек сердца. После операции пострадавший находился в реанимации в тяжелом состоянии, в коме третьей степени и на искусственной вентиляции легких. Утром 21 марта 18-летний парень скончался.

Полиция Кривого Рога открыла по факту смерти парня уголовное производство.

Как сообщалось, ранее в Мелитополе Запорожской области на территории воинской части нашли повешенной на дереве военнослужащую.