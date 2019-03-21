В Запорожской области на территории военной части нашли повешенной военнослужащую - СМИ

Накануне женщина поругалась со своим мужем.

В Мелитополе Запорожской области на территории воинской части нашли повешенной на дереве военнослужащую.

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Как сообщает местный сайт 0619 со ссылкой на собственные источники, умершей оказалась лейтенант ВСУ, которая здесь служила. Происшествие произошло в ночь с 15 на 16 марта.

Причиной суицида женщины-лейтенанта ВСУ стал конфликт с мужем, который служит в этой же воинской части, сообщает издание.

В день трагедии мужчина собирался пойти с друзьями в баню. Однако, женщина была против. Между супругами возникла ссора.

Тело женщины направлено на экспертизу, ведется расследование.

Как сообщал УНИАН, в Одессе повесился 29-летний военнослужащий.