В Одесской области грузовик сбил насмерть работника дорожной службы, который ремонтировал трассу

Коллегу погибшего госпитализировали.

Сегодня в Одесской области грузовиком был смертельно травмирован работник дорожной службы, который ремонтировал трассу «Киев-Одесса».

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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, ЧП произошло 21 марта в Ширяевском районе, возле села Ревова.

Предварительно установлено, что 31-летний водитель грузового автомобиля DAF не выбрал безопасную скорость, вследствие чего не справился с управлением и сбил сотрудников дорожной службы, которые проводили ремонтные работы.

В результате наезда 60-летний мужчина погиб на месте, а его 40-летнего коллегу, который получил травмы, госпитализировали.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, 8 марта в Харькове полицейская насмерть сбила пожилого пешехода.