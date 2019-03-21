В Запорожской области спасатели ликвидировали пожар на рыболовецком судне
10:54, 21 марта 2019Происшествия
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Судно загорелось в море недалеко от Бердянска. Плавсредство экстренно причалило к берегу, где его уже ждали спасатели.
В результате происшествия никто не пострадал \ azovskoe-more.in.ua
В Азовском море недалеко от Бердянска Запорожской области спасатели ликвидировали пожар на рыболовецком судне.
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Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении ГСЧС в Запорожской области. Инцидент произошел вчера, 20 марта, около 21.00 в Бердянском заливе.
По данным спасателей, на корабле «СЧС-2097» произошло короткое замыкание электропроводки в каюте с последующим горением. Сразу после возникновения пожара моряки обратились за помощью и судно прибыло к причалу, где его уже ждали спасатели.
Менее чем через час после возникновения пожара, он был полностью ликвидирован.
В момент инцидента на судне находились шесть человек.
В результате происшествия никто не пострадал.
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