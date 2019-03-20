В Одесской области при помощи авиации ликвидировали пожар камыша на площади 30 гектаров (видео)

Пожар ликвидирован в шесть часов утра.

В Одесской области при помощи авиации сотрудникам ГСЧС удалось ликвидировать масштабный пожар камыша в Вилковском лесничестве на площади 30 гектаров.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

«В 20 час. 50 мин. подразделениями ГСЧС (с привлечением авиации) ликвидирован пожар в лесном массиве на площади 20 гектаров и в 6 часов 20 марта ликвидирован пожар камыша на площади 30 га», - говорится в сообщении.

На месте пожара работала оперативная группа Главного управления ГСЧС в Одесской области.

Как сообщал УНИАН, 19 марта в 11 час. 34 мин. вблизи м. Вилково Килийского района произошло возгорание камыша, с распространением пожара на лесной массив Вилковского лесничества.