цей матеріал доступний українською

В Одесской области при помощи авиации ликвидировали пожар камыша на площади 30 гектаров (видео)

07:36, 20 марта 2019
Происшествия
10 0
К тушению пришлось привлечь самолет АН-32П / фото пресс-служба ГСЧС области

В Одесской области при помощи авиации сотрудникам ГСЧС удалось ликвидировать масштабный пожар камыша в Вилковском лесничестве на площади 30 гектаров.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

«В 20 час. 50 мин. подразделениями ГСЧС (с привлечением авиации) ликвидирован пожар в лесном массиве на площади 20 гектаров и в 6 часов 20 марта ликвидирован пожар камыша на площади 30 га», - говорится в сообщении.

На месте пожара работала оперативная группа Главного управления ГСЧС в Одесской области.

Как сообщал УНИАН, 19 марта в 11 час. 34 мин. вблизи м. Вилково Килийского района произошло возгорание камыша, с распространением пожара на лесной массив Вилковского лесничества.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #пожар#Одесская область