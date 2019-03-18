В Киеве задержали поджигателя магазина Roshen на Крещатике (фоторепортаж)

53-летнего жителя столицы доставили в управление полиции для дачи объяснений.

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который сегодня бросил бутылку с зажигательной смесью в витрину магазина Roshen на улице Крещатик.

Как сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева, в ходе отработки территории сотрудники уголовного розыска разоблачили и задержали 53-летнего жителя столицы. Его доставили в управление полиции для дачи объяснений.

Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 марта, в ГСЧС Украины сообщили, что в Киеве в витрину магазина Roshen на Крещатике неизвестные бросили пластиковую бутылку с горючим веществом.

Сигнал о пожаре в магазине поступил спасателям в 15.10. Возгорание еще до прибытия пожарного подразделения работники магазина ликвидировали подручными средствами. В результате возгорания никто не пострадал, только закопчена внешняя витрина магазина на площади 2 кв. м.

В социальных сетях сообщалось, что была попытка поджога магазина Roshen, который, в частности, также расположенный на ул. Крещатик возле Бессарабского рынка.