В Николаеве из-за очереди в McDonald's произошла стрельба

По словам очевидцев, водитель Ford и пассажир такси начали спорить, кто из них первый заедет на «МакДрайв».

В Николаеве в пятницу, 15 марта, из-за очереди в McDonald's произошла стрельба.

Как сообщает пресс-служба полиции, сообщение о том, что возле заведения общественного питания по ул. Адмирала Макарова происходит конфликт между двумя мужчинами, во время которого один из них применил оружие, поступило сегодня около 19:20.

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Выяснилось, что ссора возникла между 38-летним водителем автомобиля Ford и 35-летним пассажиром автомобиля Dewoo Lanos на почве внезапно возникших неприязненных отношений. Один из николаевцев выстрелил в оппонента, предварительно, из травматического оружия, ранив его в грудь.

Раненый мужчина был госпитализирован, а другой участник происшествия доставлен в отделение полиции, где дает показания. Оружие изъято для направления на экспертное исследование.

Сведения о событии внесены в реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 125 УК Украины «Умышленное легкое телесное повреждение», санкция статьи предусматривает наложение штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок до двухсот часов, или исправительные работы на срок до одного года. Продолжаются следственные мероприятия.

По данным местного издания «Новости N», инцидент произошел возле ресторана быстрого питания McDonald's. По словам очевидцев, водитель Ford и пассажир такси начали спорить, кто из них первый заедет на «МакДрайв». В ходе конфликта пассажир вышел из такси, подошел к водителю Ford и ударил его в лицо. В ответ водитель достал травматический пистолет и предупредил, что откроет огонь, но пассажир попытался забрать оружие. Тогда водитель выстрелил в корпус мужчине. Свидетели утверждают, что пассажир такси находился в состоянии алкогольного опьянения.