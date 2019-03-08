В Николаеве группа молодчиков в балаклавах устроила стрельбу (видео)

Пятеро молодчиков решили таким образом выяснить отношения с местным жителем.

В Николаеве полицейские пресекли конфликт со стрельбой между группой молодчиков и местным жителем.

Как сообщили в Отделе коммуникации полиции Николаевской области, 7 марта около 20:30 жена пострадавшего сообщила на «102», что домой к ним с мужем, пришли пятеро молодчиков в балаклавах, устроили драку и стреляют в воздух.

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Правоохранители, прибывшие на место вызова, всех пятерых молодчиков (в возрасте от 15 до 18 лет) задержали и доставили для выяснения обстоятельств в отделение полиции.

С места происшествия полицейские изъяли ножи, пистолет, предварительно стартовый, и гильзу.

«Между одним из злоумышленников и владельцем жилища днем возник конфликт. Тогда юноша сказал, что вернется, чтобы разобраться с мужчиной, поэтому и пришел с подмогой и оружием», - выяснили правоохранители.

Полиция квалифицировала произошедшее как хулиганство (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Видео: Полиция Николаевщины

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