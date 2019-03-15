Бросались мячом: в Одессе 5-классница оказалась в реанимации из-за буллинга в школе

Полиция проверяет информацию.

В Одессе полиция начала проверку информации о проявлениях буллинга в отношении пятиклассницы в школе №107.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, в Портофранковское отделение полиции обратилась мать 12-летней девочки и сообщила, что ее ребенок получил в школе от неизвестных телесные повреждения.

Также заявительница попросила принять меры к администрации учебного заведения, которая, по ее мнению, подобное допустила.

Читайте такжеУнижение детей и тараканы в тарелках: вокруг интерната в Одессе разгорелся скандал (видео)

«Ребенка в тот же день госпитализировали. По информации медиков, никаких повреждений на теле не обнаружено. Работники ювенальной превенции опросили директора школы, учителей и учеников класса, где учится девочка», - заявили в главке. Сейчас создана специальная комиссия из числа правоохранителей, педагогов и родителей учеников данной школы, чтобы совместно изучать ситуацию и принять соответствующее решение.

«Обстоятельства данного происшествия устанавливаются», - добавили в отделе коммуникаций.

Информацию о ЧП в школе № 107 предали гласности его очевидцы. В частности, в социальных сетях появилось сообщение о том, что 14 марта произошел инцидент в указанной школе, расположенной в центре Одессы – на улице Льва Толстого, 30. Директор учреждения Елена Гусейнова.

Читайте такжеЖестокое избиение 9-классницы на Киевщине: полиция открыла уголовное производство (видео)

«Хотим оповестить о шокирующем случае на уроке физкультуры. Девочке, ученице 5-А класса, Потатуркиной Софии Алексеевне были нанесены удары мячом в затылочную часть головы мальчиками ее класса. О неумышленном говорить невозможно, так как эти удары были последовательны», - сказано в сообщении.

Отмечается, что после этого ребенок, потерявший сознание, был доставлен бригадой скорой помощи в реанимацию одной из городских больниц.

Акцентируется на том, что мать потерпевшей ранее уже обращалась к классному руководителю с просьбой обратить внимание на конфликтные ситуации в классе между детьми и принять меры по их устранению.

«Девочку неоднократно обзывали, унижали, издевались, оскорбляли - оказывали психологическое давление… Этот вопиющий случай в данном классе неоднократен... Два дня назад был госпитализирован мальчик с сотрясением головного мозга, ранее у другого мальчишки была сломана нога», - утверждают авторы сообщения.

Читайте такжеПод Киевом школьники продавали сверстника (видео)

Потерпевшая, по словам очевидцев, в результате нанесения ударов впала в кому, в сознание пришла только поздно вечером.

По другим данным, у девочки якобы случился эпилептический приступ.

По словам матери одного из учеников, конфликты начались с начала учебного года – после объединения двух классов.

Она отмечает, что «тон задают» несколько человек - в классе шум, «бардак, учителя не слышно».

«У родителей нашего класса больше вопросов к директору, так как неоднократно обращались к ней за помощью и родители, и учителя писали докладные. Директор пообещала, что вызовет родителей тяжелых детей для беседы, поставит дежурных на третьем этаже. Но ничего предпринято не было», - утверждают родители.

Читайте такжеЖертвой буллинга в школах стал каждый третий ребенок в мире

Как отметила директор образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич, сегодня сотрудники департамента совместно с полицией прибыли в школу.

«Разберемся и обязательно примем меры», - сказала Буйневич.

Как сообщили в мэрии, мать девочки написала заявление, в котором возражает против того, чтобы медики комментировали состояние здоровья ее ребенка. Журналистам она сообщила, что ее дочь в стабильном состоянии, но шокирована. Женщина также сказала, что в первую очередь считает виновными не детей, а руководство школы.

Как сообщал УНИАН, недавно в сети появилось видео, на котором в Киеве девочки жестоко избили школьницу.