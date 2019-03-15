Поставили на колени: в Киеве девочки жестоко избили школьницу (видео)
08:37, 15 марта 2019Происшествия
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На видео запечатлено, как девочка стает на колени перед толпой сверстников.
В сети появилось видео драки между подростками, якобы снятое в школе Киева №294.
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Ролик опубликован на Facebook-странице "Киев Оперативный". "Закон о буллинге работает, но это никак не сдерживает "молодежь", - говорится в описании к видеозаписи.
На кадрах запечатлено, как девочка стает на колени перед толпой сверстников и говорит: "Пожалуйста". После этого другая школьница набрасывается на нее.
Ранее в сети опубликовали видео с жестоким избиением маленького мальчика в Кривом Роге. Кадры были сняты в микрорайоне Всебратское-2.
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