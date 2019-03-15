"Происходит безумие": Луценко прокомментировал дело об убийстве Гандзюк (видео)

Генпрокурор посетовал на несовершенное законодательство, которое мешает наказать виновных.

Украинское правосудие ограничено несовершенным законодательством, но только законные процедуры должны принести настоящие результаты расследований и наказать преступников.

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На этом акцентировал внимание в эфире программы "Право на власть" на канале "1+1" генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Если я буду действовать незаконно, то мы не только проиграем предстоящие суды, но и позволим стать героями тем, кто заслуживает тюрьму. Правоохранительный путь длиннее, чем журналистский и политический, но это единственный законный путь, который может дать законный приговор", - пояснил он.

Пример больших ожиданий и препятствий с их оправданием он привел дело об убийстве Екатерины Гандзюк. "Мы приезжаем за человеком, который подозревается в убийстве Кати Гандзюк, а мы не имеем права его задержать – имеем только право пригласить в суд! Вдумайтесь! Мы не имеем права немедленно изъять на экспертизу кислоту, чтобы спасти тогда еще живую Катю, потому что надо, оказывается, по новой поправке парламента, еще сходить в суд, выстоять очередь иногда в 40 дней, если это столичный суд", - рассказал Луценко.

"У нас просто безумие происходит с мерой пресечения. Мангер обоснованно подозревается в заказе на убийство Гандзюк, на него дают показания его подельники - и его суд отпускает под залог в 4 миллиона гривень! Хотя закон говорит - безальтернативный арест", - пожаловался генеральный прокурор.

И добавил, что готов к критике, но она должна привести к плодотворным последствиям. "Я готов принять обоснованную критику, что дела движутся иногда медленно, иногда мы ошибаемся и проигрываем. Но менять страну можно только вместе", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, Гандзюк скончалась в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до того в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, женщина получила химические ожоги более 30% тела. 11 февраля генпрокурор сообщил, что председателю Херсонского облсовета Мангеру объявлено подозрение в организации убийства Гандзюк.

Мангер подозревается в организации убийства, то есть в умышленном причинении смерти другому человеку, совершенном из корыстных побуждений, по заказу, с особой жестокостью по предварительному сговору группой лиц, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.27, п.4, п. 6, п.11, п.12 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины. 13 февраля прокуроры в суде сообщили, что Мангер обвиняется также по ст.258 УК «Теракт», это преступление подследственно СБУ. 15 февраля суд избрал Мангеру меру пресечения в виде заключения под стражу до 3 марта с альтернативой внесения 2 млн 497 тыс. грн залога. В тот же день после внесения залога Мангер вышел из СИЗО, а 18 февраля вернулся на работу в Херсоне. Действие этой меры пресечения закончилось 3 марта. 6 марта суд отстранил Мангера от должности председателя Херсонского облсовета на один месяц. В тот же день правоохранители сняли с Мангера электронный браслет и вернули ему заграничный паспорт.

Луценко не исключил, что по результатам экспертизы дело Гандзюк может быть переквалифицировано с умышленного убийства (ст. 115 Уголовного кодекса Украины) на умышленное тяжкое телесное повреждение (ст. 121 УК). По его словам, если судебно-медицинская экспертиза подтвердит причинно-следственную связь между химическими ожогами и наступлением смерти, то останется ст. 115. «Если иначе, возможно, я допускаю, что будет изменена квалификация», - сказал Луценко. Определение окончательной квалификации преступления, по словам генпрокурора, важно не только для подозрений и обвинений, но и для необходимых экстрадиционных действий.