Мангеру могут изменить подозрение на менее тяжкое - Луценко

Изменение квалификации дела будет зависеть от выводов экспертизы, которая должна состояться буквально на днях, пояснил генпрокурор.

Генеральный прокурор Юрий Луценко допускает, что по результатам экспертизы дело активистки Екатерины Гандзюк может быть переквалифицировано с умышленного убийства (ст. 115 Уголовного кодекса Украины) на умышленное тяжкое телесное повреждение (ст. 121 УК).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко сообщил на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию сведений относительно нападений на Гандзюк и других общественных активистов.

"На данный момент дело квалифицируется по ст. 115 ч. 2, то есть умышленное убийство. Это подчеркиваю, потому что от выводов экспертизы, которая должна состояться буквально на днях, будет зависеть, правильна ли эта квалификация. Если судебно-медицинская экспертиза подтвердит, что причинно-следственная связь между химическими ожогами и наступлением смерти, то это 115-я. Если иначе, возможно, я допускаю, что будет изменена квалификация", - сказал Луценко.

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Определение окончательной квалификации, по словам генпрокурора, важно не только для подозрений, и не только для обвинений, но и для необходимых экстрадиционных действий. "Как известно, если любая страна подает экстрадиционные документы или объявляет кого-то в розыск, то человек может быть задержан и экстрадирован, а затем передан в суд только в рамках той статьи, которая указывается в документах розыска, экстрадиции и прочее. Поэтому мы ждем сейчас окончательных выводов медицинской экспертизы для того, чтобы окончательно определиться с квалификацией и последующим объявлением других участников преступления в международный розыск", - пояснил Луценко.

Также он перечислил процессуальные действия, необходимые для передачи дела об убийстве Гандзюк в суд.

"Для завершения досудебного расследования в этом уголовном производстве и передачи в суд нам необходимы: судебно-психологические экспертизы с использованием полиграфа к установленным подозреваемым, получить в Киевском городском клиническом бюро судебно-медицинской экспертизы заключение экспертов по результатам проведения комиссионной судебно-медицинской экспертизы - буквально в ближайшие дни, легализовать материалы негласных следственных розыскных действий, получить в полном объеме от оперативных подразделений материалы выполненных поручений следователя относительно проведения следственных розыскных действий, осуществить окончательную квалификацию - 115-я или 121-я (статья УК), составить и сообщить окончательные подозрения, провести ряд международных правовых действий. И после этого мы будем считать, что дело по основным фигурантам может быть передано в суд", - пояснил генпрокурор.

Относительно заказчика Луценко констатировал: "На данный момент следствие считает, что заказчиком является гражданин Мангер, который через ему знакомых организаторов, а собственно, Павловского и Торбина, заказал совершение преступления у четырех лиц, которые были установлены ранее, фамилии их известны: Васянович, Вишневский, Горбунов, Грабчук".

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Как сообщал УНИАН, Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до этого в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серную кислоту, женщина получила химические ожоги более 30% тела. По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых - Николая Новикова - из-за отсутствия в его действиях состава преступления. Под стражей находятся Сергей Торбин и Никита Грабчук, остальным - Вячеславу Вишневскому, Владимиру Васяновичу и Виктору Горбунову - суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. По информации СМИ, деньги за нападение на Гандзюк подозреваемому в заказе преступления якобы передавал Игорь Павловский - помощник народного депутата от "БПП" Николая Паламарчука. Павловский по подозрению в соучастии в убийстве Гандзюк арестован 12 ноября 2018 года.

15 февраля Шевченковский райсуд Киева избрал председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру меру пресечения в виде заключения под стражу до 3 марта с альтернативой внесения 2 млн 497 тыс. грн залога. В тот же день после внесения залога Мангер вышел из СИЗО, а 18 февраля вернулся на работу в Херсон. Действие этой меры пресечения завершилось 3 марта.

4 марта Шевченковский райсуд Киева отказал в удовлетворении ходатайства прокуроров о продлении меры пресечения Мангеру, а Апелляционный суд признал законным избранную ему меру пресечения в виде залога.

6 марта Шевченковский райсуд Киева отстранил Мангера от должности председателя Херсонского облсовета на один месяц. В тот же день правоохранители сняли с Мангера электронный браслет и вернули ему заграничный паспорт.