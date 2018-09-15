В Ривне патрульные пытались остановить пьяного водителя с гранатой (видео)

На место полицейские сразу вызвали взрывотехников, а улицу перекрыли.

Вместо того, чтобы остановиться, водитель лишь давил на газ и вскоре врезался в бетонный столб.

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Как говорится в сюжете ТСН, тяжелых травм водитель не получил, но был явно нетрезв, а в салоне полицейские заметили гранату, похожую на противопехотную РГД-5.

На место полицейские сразу вызвали взрывотехников, а улицу перекрыли. Водителя отправили в больницу, чтобы установить уровень алкогольного опьянения.