В Ривне патрульные пытались остановить пьяного водителя с гранатой (видео)
20:49, 15 сентября 2018Происшествия
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На место полицейские сразу вызвали взрывотехников, а улицу перекрыли.
В Ровно пьяный водитель ездил с гранатой в салоне авто \ фото УНИАН
Вместо того, чтобы остановиться, водитель лишь давил на газ и вскоре врезался в бетонный столб.
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Как говорится в сюжете ТСН, тяжелых травм водитель не получил, но был явно нетрезв, а в салоне полицейские заметили гранату, похожую на противопехотную РГД-5.
На место полицейские сразу вызвали взрывотехников, а улицу перекрыли. Водителя отправили в больницу, чтобы установить уровень алкогольного опьянения.
В Ровно патрульные пытались остановить водителя, который был пьян за рулем и с гранатой
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