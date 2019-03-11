В Луцке из-за урагана в центре города обвалился фасад дома, на дорогу упал рекламный щит (фото)

Для устранения последствий стихии в Луцке оперативно создали группу быстрого реагирования.

В Луцке в результате урагана в центре города обвалился фасад дома, а на одной из улиц упал на дорогу рекламный щит.

Как сообщили УНИАН в управлении патрульной полиции в Волынской области, в результате порывов ветра, которые в Луцке сегодня достигают 25-30 м/сек, на доме в центре города, на Театральной площади, разрушен фасад, а на улице Ривненской не выдержал урагана и упал на дорогу рекламный щит.

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Кроме этого возле детской больницы, что на ул. Возрождение, дерево обрушилось прямо на припаркованный вблизи автомобиль Hyundai.

Никто не пострадал.

Как сообщил УНИАН директор департамента ЖКХ горсовета Юрий Крась, сильный ветер в Луцке также повалил 6 деревьев. По его словам, для устранения последствий стихии в Луцке оперативно создали группу быстрого реагирования. Коммунальщики приезжают на место происшествия и убирают стволы и ветки с проезжей части и пешеходных зон.

«Что касается дома в центре, с которого обвалился фасад, то его восстановление будет происходить за счет организации, которая его утепляла», - отметил Крась.