Улетели по назначению: ураган уничтожал биллборды и палатки кандидатов в президенты (фото, видео)

Сильный порывистый ветер не пожалел встретившуюся ему на пути предвыборную агитацию - досталось всем.

Шквальный ветер, накрывший в воскресенье Украину, срывает крыши со зданий и валит деревья.

В сети начали обращать внимание, что от непогоды досталось и предвыборной агитации кандидатов в президенты. Причем стихия не пожалела никого и не стала делать выбор и заводить любимчиков: досталось всем участникам президентской гонки, пишет Главред.

Читайте такжеИз-за непогоды в Украине остаются обесточенными 47 населенных пунктов

Телеведущий Макс Назаров заметил, что на одной из трасс ветер обрушил борд с изображением президента Украины Петра Порошенко.

"Ехал по трассе и увидел как вот такой и ещё парочку про "реальні справи, а не брехливі обіцянки" попадали от ветра. Не думаю, что совпадение, ведь борды других кандидатов стоят смирно. И кандидаты на них даже ехидно хихикают", - отметил Назаров.

Впрочем, телеведущий ошибся, так как досталось и агитации Владимира Зеленского.

На это обратил внимание Михаил Ткач. "...Все сталося само собою..." - прокомментировал обрушенный ситилайт журналист.

Журналист Алексей Мацука запечатлел, как жертвой стихии стала реклама "свободовца" Руслана Кошулинского. Его борд мощные порывы ветра перевернули на 180 градусов.

Непогода не пожалела и лидера Батькивщины. Так, на Отрадном с политической рекламой Юлии Тимошенко произошло то же самое, что и с бордом Кошулинского - ветер перевернул ее вверх тормашками.

Блогер Михаил Шнайдер опубликовал видео, на котором ураган сносит палатку с агитацией за действующего президента Украины Петра Порошенко.

"Улетели своим шляхом", "Смотреть можно бесконечно", "Примерно так главнокомандующий рванул со сцены в Черкассах" - шутят пользователи, комментируя видео.