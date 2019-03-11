В Днепропетровской области задержали мужчину за избиение молотком пожилых женщин, одну из них он забил до смерти

Мужчине за совершенные действия грозит пожизненное заключение.

Правоохранители после разыскных мероприятий 8 марта задержали жителя Новомосковского района, который молотком избил трех женщин, последнюю забил до смерти.

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Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области.

Первое свое преступление злоумышленник совершил 15 февраля, когда ворвался в дом, где проживали три пожилые женщины – две сестры 72 и 84 лет и их 104-летняя мать. Сестер он жестоко избил молотком.

После этого, спустя две недели, 2 марта, он напал на другую пожилую женщину, которую также побил молотком, в результате чего она умерла.

"В обоих случаях мотивом нападения стали деньги и ценности, которые злоумышленник забирал у своих жертв", - говорится в сообщении.

По данным фактам открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса ("разбой"). Как выяснилось, задержанный имел судимость за совершение аналогичного преступления. Теперь ему грозит пожизненное заключение.