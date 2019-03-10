На борту разбившегося в Эфиопии самолета украинцев не было - МИД

В результате крушения самолета в Эфиопии ни один из 157 человек, находившихся на борту, не выжил.

На борту авиалайнера Boeing 737 государственной компании "Авиалиний Эфиопии", который сегодня разбился недалеко от столицы страны Аддис-Абебы, не было граждан Украины.

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Об этом в Twitter сообщает Министерство иностранных дел.

"По предварительной информации эфиопских авиалиний, граждане Украины не были пассажирами самолета, потерпевшего катастрофу в Эфиопии", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 марта, авиалайнер Boeing 737 государственной компании "Авиалинии Эфиопии", выполнявший рейс в Найроби (Кения), разбился возле города Бишофту в 62 километрах от столицы страны Аддис-Абебы. На борту самолета находились 149 пассажиров и 8 членов экипажа, никто не выжил.