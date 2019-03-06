На Борщаговке в Киеве сошел с рельсов трамвай (фото)

Информация о пострадавших в инциденте уточняется.

На киевской Борщаговке сошел с рельсов новый трамвай.

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Как сообщает в Facebook «Киев Оперативный», информация о пострадавших уточняется.

Публикация сопровождается фотографиями с места событий. На них можно видеть, что трамвай пытаются установить на место автокраном.

22 февраля сообщалось, что в Харькове на перекрестке проспекта Тракторостроителей с улицей Героев Труда столкнулись два трамвая.