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На Борщаговке в Киеве сошел с рельсов трамвай (фото)

11:47, 06 марта 2019
Происшествия
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В Киеве пытаются вернуть в строй сошедший с рельсов трамвай / Киев Оперативный

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Как сообщает в Facebook «Киев Оперативный», информация о пострадавших уточняется.

Публикация сопровождается фотографиями с места событий. На них можно видеть, что трамвай пытаются установить на место автокраном.

22 февраля сообщалось, что в Харькове на перекрестке проспекта Тракторостроителей с улицей Героев Труда столкнулись два трамвая.

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Теги: #Киев#трамвай