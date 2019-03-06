На Борщаговке в Киеве сошел с рельсов трамвай (фото)
11:47, 06 марта 2019Происшествия
194 0
Информация о пострадавших в инциденте уточняется.
В Киеве пытаются вернуть в строй сошедший с рельсов трамвай / Киев Оперативный
На киевской Борщаговке сошел с рельсов новый трамвай.
Читайте такжеВ Харькове кондуктор трамвая пинком прогнала зацепера с вагона (видео)
Как сообщает в Facebook «Киев Оперативный», информация о пострадавших уточняется.
Публикация сопровождается фотографиями с места событий. На них можно видеть, что трамвай пытаются установить на место автокраном.
22 февраля сообщалось, что в Харькове на перекрестке проспекта Тракторостроителей с улицей Героев Труда столкнулись два трамвая.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter