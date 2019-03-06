"Назад дороги нет": убийца школьницы в Харькове оставил в сети страшное "послание"

По официальной версии правоохранителей, убийство было совершено на почве ревности.

Парень, которого подозревают в убийстве школьницы в Харькове, так и не признался в ее убийстве.

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Об это сообщает Город Х. "Девочка ему сказала, что будет готовиться к итоговым экзаменам и отношений сейчас не хочет. Его такой ответ обидел, он писал на мобильный, звонил, пытался встретиться. Нож после преступления бросил в колодец. После содеянного позвонил брату и все рассказал. Во время следствия он показал место происшествия и частично признал, что ударил девочку ножом, но то, что убил – не признает", – рассказали изданию в полиции.

Перед тем, как убить девочку, парень написал в статусе в одной из соцсетей фразу: "Назад дороги нет". Скорее всего, уже тогда парень в своей голове вынашивал план расправы.

Напомним, вечером 2 марта в Харькове 16-летний парень убил 14-летнюю девушку. Ранее молодые люди якобы встречались. Парень пригласил бывшую девушку на встречу, они поссорились и тот набросился на нее с ножом. Его уже задержали.