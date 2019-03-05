Убил ножом 14-летнюю школьницу: подростка в Харькове отправили за решетку

Юноше грозит до 15 лет лишения свободы.

Ленинский районный суд Харькова избрал для 16-летнего студента одного из городских техникумов, подозреваемого в жестоком убийстве 14-летней школьницы, меру пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

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В ведомстве напомнили, что трагедия произошла вечером 2 марта.

По данным следствия, подозреваемый был хорошо знаком с потерпевшей.

«В феврале этого года молодые люди перестали общаться. В день убийства парень назначил школьнице встречу возле ее дома. Во время ссоры подросток выхватил кухонный нож, который принес с собой, и нанес школьнице около 10 ранений в разные части тела. От полученных травм девочка погибла», - говорится в сообщении.

Сейчас досудебное расследование, начатое по п. 4, 6 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины, продолжается. Юноше грозит до 15 лет лишения свободы.