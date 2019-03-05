В Киеве возле Дарницкого вокзала нашли человеческие останки (фото)

По словам работников Киевзеленстроя, они занимались уборкой территории. В этот момент они обратили внимание, что на земле лежат предметы, похожие на кости.

Во вторник, 5 марта, в Киеве на улице Привокзальной обнаружили кости, похожие на человеческие. Останки находились на пустыре вблизи Дарницкого вокзала.

Вызов на линию 102 поступил в 09:50, сообщает "Информатор".

Читайте такжеРасстрелянный в Mercedes в Киеве мужчина был связан с делом "бриллиантовых" прокуроров - СМИ

По словам работников Киевзеленстроя, они занимались уборкой территории. В этот момент они обратили внимание, что на земле лежат предметы, похожие на кости. На место прибыли правоохранители, эксперты осмотрели находку и сделали вывод, что кости действительно принадлежат человеку. Однако определить пол и возраст можно только после проведения экспертиз.

Также рядом с местом, где обнаружили останки, начали копать землю. Результат не заставил себя долго ждать: из грунта начали доставать кости и находить останки тела. Правоохранители собрали все, что было найдено и передали на экспертизу.

На месте работала патрульная полиция и следственно-оперативная группа. Детали инцидента выясняются.

Как сообщал УНИАН, в Киеве средь бела дня расстреляли мужчину в Mercedes.