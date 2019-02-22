В Ривне блокировали автомобиль патрульных (фото)

В Ривне вечером 21 февраля полиция зафиксировала факт вмешательства в работу правоохранителей людьми, вооруженными пистолетом.

Читайте такжеВ Сумах полиция накрыла офис БПП, в прокуратуре заявили, что незаконно

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации полиции Ривненской области, инцидент произошел на АЗС на улице Макарова областного центра.

«Двое водителей, на которых несколько дней назад инспекторы патрульной полиции составили админпротоколы, 21 февраля на территории АЗС на улице Макарова областного центра автомобилями заблокировали служебный Toyota Prius, препятствуя выполнению служебных обязанностей патрульными. Экипаж патрульной полиции, получив вызов на улицу Макарова, прибыл на территорию АЗС с целью установления места нахождения человека, причастного к правонарушению. Когда патрульные вернулись на место, где припарковали автомобиль, то обнаружили, что он заблокирован. С обеих сторон служебного транспортного средства находились автомобиль Toyota Camry под управлением 19-летнего жителя Ривне и автомобиль BMW с иностранной регистрацией, которым управлял 18-летний житель областного центра», - отмечает пресс-служба полиции.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 343 Уголовного кодекса Украины (вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от пятидесяти до двухсот необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, или исправительных работ на срок до двух лет, или ареста на срок до шести месяцев.

Как утверждают в пресс-службе полиции, на водителя BMW патрульный заблокированного служебного автомобиля 17 февраля этого года составил админматериалы по части 7 статьи 121 КоАП. А два дня назад на водителя автомобиля Toyota - по части 1 статьи 126, соединенной с частью 2 статьи 122 КУоАП.

Во время поверхностного осмотра собравшихся, полицейские обнаружили у пассажира автомобиля Toyota пистолет. Его в рамках уголовного производства направят на экспертизу.