Подозреваемый в расстреле активистов Майдана экс-беркутовец погиб в Сирии, где воевал в составе ЧВК "Вагнер" - СМИ

Следователям Генеральной прокуратуры Украины поступила информация от жителей Винницкой области о том, что бывший беркутовец Руслан Горбик мог погибнуть во время боевых действий в Сирии во время операции при участии частной военной компании "Вагнер".

Подозреваемый в расстрелах активистов Майдана экс-беркутовец Руслан Горбик мог погибнуть в Сирии, где он служил в рядах частной военной компании "Вагнер".

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Об этом 20 февраля сообщило "Громадське". По данным телеканала, сейчас эту информацию проверяет следствие.

В сюжете "Громадського" говорится, что в 2015 году Горбик получил российское гражданство и устроился в России в полицию. В феврале 2018 года родственникам бывшего бойца "Беркута" сообщили о его смерти, не указав обстоятельств. Горбик похоронен в родном поселке Лучинец Винницкой области, а тело родным передали на границе с Россией в Харьковской области.

Следователям ГПУ поступила информация от жителей Винницкой области о том, что бывший беркутовец мог погибнуть во время боевых действий в Сирии во время операции при участии ЧВК "Вагнер".

Родственники Горбика утверждают, что о его службе наемником ничего не знали.

В конце 2013-го – начале 2014 года в Украине произошли массовые протесты, которые привели к смене власти. Протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). По словам президента Украины Петра Порошенко, в результате трагических событий 18–20 февраля 2014 года погибли 107 человек. В расстрелах обвиняют.

Большинство подозреваемых беркутовцев скрываются в России и аннексированном ею Крыму.

ЧВК "Вагнер" была основана уроженцем Украины Дмитрием Уткиным. По данным "Фонтанки", компания принимала участие в боях на Донбассе на стороне сепаратистов, в частности, в сражениях за Дебальцево. Российское националистическое издание "Спутник и Погром" писало, что именно ЧВК "Вагнер" ликвидировала известных главарей сепаратистов – Алексея Мозгового, Павла Дремова, Александра Беднова, Евгения Ищенко и других.