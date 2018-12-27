Командир полка полиции особого назначения Киева участвовал в разгоне участников Евромайдана - СМИ

Командир созданного на базе бывшего "Беркута" киевского полка полиции особого назначения Руслан Цикалюк участвовал в разгоне участников Евромайдана в 2013 году.

Командир киевского полка полиции особого назначения Руслан Цикалюк принимал участие в разгоне участников Евромайдана в 2013 году.

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Об этом говорится в расследовании "Громадського", опубликованном 27 декабря.

Полк специального назначения был создан на базе спецподразделения "Беркут", в котором Цикалюк служил до его ликвидации. "Громадське" проанализировало видео и фото разгона протестующих в ночь на 30 ноября. Журналисты отметили, что на кадрах присутствует человек, похожий на Цикалюка, который вместе с другими спецназовцами участвует в разгоне протеста. Цикалюк отрицает факт своего присутствия на месте разгона демонстрантов. "Громадське" обратилось к специалистам по портретной экспертизе, которые подтвердили, что на записях действительно Цикалюк.

По меньшей мере двое правоохранителей на условиях анонимности сообщили журналистам, что Цикалюк был в ночь разгона на Майдане, или узнали его на видео.

Начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко заявил, что по поводу участия Цикалюка в разгоне митингующих нужно обращаться к следствию. Он отметил, что командир полка особого назначения не привлекался к уголовной ответственности и не отстранен от службы.

В прокуратуре сообщили, что допрашивали Цикалюка в статусе свидетеля по ряду уголовных производств по преступлениям против Майдана. Других деталей они не сообщили.

Глава МВД Арсен Аваков отказался комментировать эту информацию.

В ночь на 30 ноября 2013 года "Беркут" жестоко разогнал митинг в поддержку курса евроинтеграции на Майдане Независимости в Киеве. 1 декабря 2013 года на акцию протеста в центре Киеве вышли, по различным данным, от 500 до 1,6 млн человек. Митинг закончился столкновениями с правоохранителями на улице Банковой, вблизи Администрации Президента. После этого в Украине начались массовые протесты, приведшие в феврале 2014 года к смене власти.

В организации разгона митинга 30 ноября обвинили тогдашнего главу КГГА Александра Попова, заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Владимира Сивковича, а также начальника киевской милиции Валерия Коряка.

Протоколы допроса Коряка по делу о разгоне Евромайдана в декабре 2013 года опубликовал журналист Сергей Лещенко. Тогда глава столичной милиции утверждал, что команду установить елку на Майдане, после чего и начались столкновения, ему дал экс-секретарь СНБО Андрей Клюев.

В опубликованном 6 декабря 2018 года интервью глава управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк заявил, что на сегодня нет ни одного приговора тем, кому предъявлено подозрение или обвинительный акт в суде за разгон студенческой акции.

Суды рассматривают по существу дела 21 обвиняемого в разгоне Евромайдана, в том числе Попова, четырех командиров "Беркута", командира роты и рядовых беркутовцев. Им инкриминируется непосредственно избиение митингующих или фальсификация рапортов и протоколов об административных правонарушениях протестующих, о якобы их сопротивлении.