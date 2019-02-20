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В Харькове мужчина на ходу выпал из маршрутки и разбил голову (видео)

16:45, 20 февраля 2019
Происшествия
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В Харькове из маршрутки на ходу выпал мужчина / фото УНИАН

Мужчина стоял возле задней двери, которая сама по себе открылась, сообщается в группе "ХС Харьков" в Facebook.

"По итогу мужчину в бессознательном состоянии с разбитой головой и численными ушибами доставили в больницу. Большинство автобусов этого маршрута в убитом состоянии, а цена за проезд растет каждые полгода", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, на Львовщине мужчина выпал из маршрутки во время движения, в результате чего попал в реанимацию.

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Теги: #Харьков#маршрутка