В Харькове мужчина на ходу выпал из маршрутки и разбил голову (видео)

Мужчину в бессознательном состоянии с разбитой головой и численными ушибами доставили в больницу.

Сегодня утром на мосту на ул. Полтавский шлях в Харькове, из маршрутки "Харьков-Солоницевка" на ходу выпал человек.

Мужчина стоял возле задней двери, которая сама по себе открылась, сообщается в группе "ХС Харьков" в Facebook.

"По итогу мужчину в бессознательном состоянии с разбитой головой и численными ушибами доставили в больницу. Большинство автобусов этого маршрута в убитом состоянии, а цена за проезд растет каждые полгода", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, на Львовщине мужчина выпал из маршрутки во время движения, в результате чего попал в реанимацию.