На Львовщине мужчина выпал из маршрутки во время движения

Пострадавший в реанимации.

В субботу, 9 февраля, в городе Городок Львовской области из маршрутки выпал пассажир.

Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации.

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"На остановке общественного транспорта водитель маршрутного такси БАЗ А0752 Эталон сообщением Львов - Старява не убедился в безопасности и начал движение транспортного средства, в результате чего с указанного транспортного средства выпал пассажир возрастом около 30-35 лет", - говорится в сообщении.

Пострадавшего забрала карета скорой помощи в реанимационное отделение Стрыйской ЦРБ без сознания с диагнозом: тупая травма головы, открытый перелом височной области головы, ушиб головного мозга.