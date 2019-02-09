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На Львовщине мужчина выпал из маршрутки во время движения

16:16, 09 февраля 2019
Происшествия
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В городе Городок из маршрутки выпал пассажир / фото УНИАН

Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации.

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"На остановке общественного транспорта водитель маршрутного такси БАЗ А0752 Эталон сообщением Львов - Старява не убедился в безопасности и начал движение транспортного средства, в результате чего с указанного транспортного средства выпал пассажир возрастом около 30-35 лет", - говорится в сообщении.

Пострадавшего забрала карета скорой помощи в реанимационное отделение Стрыйской ЦРБ без сознания с диагнозом: тупая травма головы, открытый перелом височной области головы, ушиб головного мозга.

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Теги: #ДТП#Львовщина#маршрутка