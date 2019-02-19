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На Полтавщине перевернулся микроавтобус с пассажирами, погибли четверо людей (фото, видео)

19:44, 19 февраля 2019
Происшествия
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На Полтавщине в результате ДТП погибли четверо людей / фото pl.npu.gov.ua

В Полтавской области на трассе Киев-Харьков микроавтобус Volkswagen, следовавший из Варшавы в Запорожье, наехал на металлический отбойник, в результате чего машина слетела в кювет.

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Авария произошла около 18.00 вблизи села Пышное, сообщили в отделе коммуникации полиции Полтавской области. По предварительным данным, водитель микроавтобуса не справился с управлением.

В микроавтобусе, по данным полиции, ехало шесть человек, четверо из них погибли.

"В результате ДТП трое человек погибли на месте происшествия, еще один - погиб в больнице. Еще двое людей, среди которых и водитель, находятся в реанимации", - рассказали в полиции.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Открыто уголовное производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц).

Водитель не справился с управлением и слетел в кювет / фото pl.npu.gov.ua

Как сообщал УНИАН, 17 февраля на Львовщине легковушка слетела в кювет, в результате чего погибло двое людей.

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Теги: #смерть#ДТП#Полтавщина