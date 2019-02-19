На Полтавщине перевернулся микроавтобус с пассажирами, погибли четверо людей (фото, видео)

Еще двое пострадавших находятся в реанимации.

В Полтавской области на трассе Киев-Харьков микроавтобус Volkswagen, следовавший из Варшавы в Запорожье, наехал на металлический отбойник, в результате чего машина слетела в кювет.

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Авария произошла около 18.00 вблизи села Пышное, сообщили в отделе коммуникации полиции Полтавской области. По предварительным данным, водитель микроавтобуса не справился с управлением.

В микроавтобусе, по данным полиции, ехало шесть человек, четверо из них погибли.

"В результате ДТП трое человек погибли на месте происшествия, еще один - погиб в больнице. Еще двое людей, среди которых и водитель, находятся в реанимации", - рассказали в полиции.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Открыто уголовное производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц).

Как сообщал УНИАН, 17 февраля на Львовщине легковушка слетела в кювет, в результате чего погибло двое людей.