На Львовщине легковушка слетела в кювет, двое погибших (фото)

В результате аварии погибли двое пассажиров иномарки в возрасте 27 и 46 лет, водитель госпитализирован в реанимацию.

Во Львовской области водитель автомобиля Volkswagen Passat не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в заброшенный пограничный пост.

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Авария произошла в селе Заречье Старосамборского района, сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

"Предварительно установлено, что водитель автомобиля Volkswagen Passat, 27-летний житель района, не справился с управлением, съехал в кювет и въехал в здание недействующего поста пограничников", – говорится в сообщении.

В результате аварии погибли двое пассажиров иномарки в возрасте 27 и 46 лет, водитель госпитализирован в реанимацию.

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП. Решается вопрос об открытии уголовного производства.