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В Харькове в источнике нашли гранату (фото)

18:37, 16 февраля 2019
Происшествия
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В харьковском источнике нашли учебную гранату / фото Нацполиции Украины

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области. 

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Как уточнили в полиции, в Московский отдел полиции 16 февраля в 12.00 поступила информация о том, что в источнике по ул. Академика Павлова найдена граната.

На место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы и службы по чрезвычайным ситуациям.

Правоохранители установили, что граната учебная.

Информация о найденной гранате поступила в полицию 16 февраля / фото Нацполиция Украины

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Теги: #граната#Харьков