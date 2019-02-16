В Харькове в источнике нашли гранату (фото)
18:37, 16 февраля 2019Происшествия
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Граната оказалась учебной.
В харьковском источнике нашли учебную гранату / фото Нацполиции Украины
В Харькове в источнике на улице Академика Павлова нашли гранату.
Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.
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Как уточнили в полиции, в Московский отдел полиции 16 февраля в 12.00 поступила информация о том, что в источнике по ул. Академика Павлова найдена граната.
На место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы и службы по чрезвычайным ситуациям.
Правоохранители установили, что граната учебная.
Информация о найденной гранате поступила в полицию 16 февраля / фото Нацполиция Украины
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