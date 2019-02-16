В Черноморске Одесской области на побережье обнаружены два гранатомета
В городе Черноморск Одесской области на побережье Черного моря обнаружены два гранатомета.
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Об этом в Facebook сообщил депутат Черноморского городского совета Василий Бугайчук, который сейчас находится на месте происшествия.
По предварительным данным, два заряженных гранатомета РПГ-18 обнаружены в районе 114-го причала, где осуществляется демонтаж рыбацких домиков (куреней) из-за оползневых процессов.
«Гранатометы были обнаружены случайно… На побережье гуляют горожане, в том числе дети», - акцентировал депутат.
Один из гранатометов находится практически в воде. Выявленное оружие, по предварительным данным, без следов повреждений.
В настоящее время место происшествия оцеплено, обнесено сигнальной лентой. Проводятся соответствующие неотложные мероприятия.
В региональном главке Нацполиции случившееся пока не комментируют.