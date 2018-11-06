В харьковском метро задержали мужчину с гранатометом в рюкзаке (фото)

Сотрудники полиции обнаружили боеприпасы у 59-летнего военнослужащего из Запорожской области.

В харьковском метро полицейские задержали жителя Запорожской области, который перевозил в рюкзаке гранатомет и боеприпасы.

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Как сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области, у мужчины изъяли нож кустарного производства, электродетонатор без маркировки, "РПГ-22", 10 запалов "УЗРГМ-2" к гранате "РГД-5", 2 гранаты "РГД-5", 2 гранаты "Ф-1", 2 запала к гранате "Ф-1".

"Сотрудники полиции обнаружили боеприпасы у 59-летнего военнослужащего на станции метро "Южный вокзал". Изъятое направлено на исследование", - говорится в сообщении.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, 4 ноября на Луганщине на территории заброшенного детского лагеря нашли тайник с оружием.