В Киеве возле моста Метро обнаружили тело женщины

Причины трагедии устанавливают правоохранительные органы.

Сегодня в Киеве возле моста Метро найдено тело женщины.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

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«15 февраля в 13:13 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение от правоохранителей об обнаружении тела женского пола в реке Днепр возле моста Метро», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что тело женщины находилось на расстоянии 3 м от берега на поверхности воды. Водолазы аварийно-спасательного отряда специального назначения с помощью водолазного снаряжения достали тело женщины и передали правоохранительным органам.

«Причины трагедии устанавливают правоохранительные органы», - отмечают в ГСЧС.

Как сообщал УНИАН, в центре Одессы возле ночного клуба произошла стрельба.