В центре Одессы возле ночного клуба произошла стрельба
В центре Одессы полицейские ночью задержали двоих мужчин за стрельбу возле ночного клуба.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе патрульной полиции Одессы, сегодня ночью патрульные получили вызов о стрельбе на улице Греческой.
«Заявительница сообщила, что в одном из ночных заведений города отдыхали мужчины, распивали спиртные напитки и вели себя вызывающе: провоцировали конфликт с работниками заведения и не реагировали на замечания», - рассказали в пресс-службе.
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Работник заведения вывел двоих мужчин на улицу. В ходе беседы один из них несколько раз выстрелил из пистолета в сторону сотрудника ночного клуба.
Прибыв на место вызова, патрульные задержали двоих злоумышленников, применив наручники.
По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.
На месте происшествия работали следователи.
В настоящее время проводятся соответствующие оперативные мероприятия.
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