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В центре Одессы возле ночного клуба произошла стрельба

11:23, 15 февраля 2019
Происшествия
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По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал / фото УНИАН

Как сообщили УНИАН в пресс-службе патрульной полиции Одессы, сегодня ночью патрульные получили вызов о стрельбе на улице Греческой.

«Заявительница сообщила, что в одном из ночных заведений города отдыхали мужчины, распивали спиртные напитки и вели себя вызывающе: провоцировали конфликт с работниками заведения и не реагировали на замечания», - рассказали в пресс-службе.

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Работник заведения вывел двоих мужчин на улицу. В ходе беседы один из них несколько раз выстрелил из пистолета в сторону сотрудника ночного клуба.

Прибыв на место вызова, патрульные задержали двоих злоумышленников, применив наручники.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

На месте происшествия работали следователи.

В настоящее время проводятся соответствующие оперативные мероприятия.

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Теги: #стрельба#Одеса