Во Львове "заминировали" 25 букмекерских контор
12:39, 15 февраля 2019Происшествия
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Аноним сообщил, что все отделения компаний "Фаворит спорт" и "Пари Матч" в Украине заминированы.
Полиция устанавливает личность человека, который оставил такое сообщение / bukstavkinasport.com
Во Львове ищут взрывчатку в 25 букмекерских конторах: "Фаворит спорт" и "Пари Матч".
Об этом сообщил председатель исполкома ОО "Варта 1" Игорь Зинкевич.
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Аноним сообщил, что все отделения этих компаний в Украине заминированы.
«Внимание, снова, сегодня, 15.02.2019, около 11:00, поступило анонимное сообщение, что якобы все отделения компании "Фаворит спорт" и «Пари Матч» в Украине - заминированы!» - написал он.
Сейчас в самом Львове «Фаворит спорт" - 23 заведения, также «Пари Матч» во Львове - 2 заведения.
Полиция устанавливает личность человека, который оставил такое сообщение о заминировании.
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