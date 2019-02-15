Во Львове "заминировали" 25 букмекерских контор

Аноним сообщил, что все отделения компаний "Фаворит спорт" и "Пари Матч" в Украине заминированы.

Во Львове ищут взрывчатку в 25 букмекерских конторах: "Фаворит спорт" и "Пари Матч".

Об этом сообщил председатель исполкома ОО "Варта 1" Игорь Зинкевич.

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Аноним сообщил, что все отделения этих компаний в Украине заминированы.

«Внимание, снова, сегодня, 15.02.2019, около 11:00, поступило анонимное сообщение, что якобы все отделения компании "Фаворит спорт" и «Пари Матч» в Украине - заминированы!» - написал он.

Сейчас в самом Львове «Фаворит спорт" - 23 заведения, также «Пари Матч» во Львове - 2 заведения.

Полиция устанавливает личность человека, который оставил такое сообщение о заминировании.