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В Кривом Роге "заминировали" шесть школ

11:55, 30 января 2019
Происшествия
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Для проверки помещений и прилегающей к школам территории на место выехала следственно-оперативная группа полиции / фото УНИАН

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области, информация о заминировании поступила в полицию 30 января около 10:00.

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Для проверки помещений и прилегающей к школам территории на место выехала следственно-оперативная группа полиции, кинологи и взрывотехники.

Ранее в Одессе "заминировали" автостанцию "Привоз" и жд вокзал.

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Теги: #школа#минирование#Кривой Рог