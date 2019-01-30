В Кривом Роге "заминировали" шесть школ
11:55, 30 января 2019Происшествия
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Информация о заминировании поступила в полицию сегодня около 10:00.
Для проверки помещений и прилегающей к школам территории на место выехала следственно-оперативная группа полиции / фото УНИАН
В Кривом Роге Днепропетровской области полиция проверяет информацию о заминировании шести школ.
Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области, информация о заминировании поступила в полицию 30 января около 10:00.
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Для проверки помещений и прилегающей к школам территории на место выехала следственно-оперативная группа полиции, кинологи и взрывотехники.
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