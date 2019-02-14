На Львовщине пьяный водитель устроил ДТП, есть пострадавшие

Водитель и его 40-летняя пассажирка получили травмы, их доставили в больницу.

13 февраля в Дрогобыче автомобиль съехал в кювет и перевернулся.

Об этом сообщает полиция области. Как следствие, пострадал сам водитель и его пассажирка. Мужчина сел за руль нетрезвым. По информации полиции, ДТП произошло около 14:15 на улице Пилипа Орлика в городе Дрогобыч.

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«Водитель автомобиля «Опель Вектра», 47-летний местный житель, не справился с управлением, после чего автомобиль съехал в кювет и перевернулся», ‒ рассказали правоохранители.

Водитель и его 40-летняя пассажирка получили травмы, их доставили в больницу. Кроме того, медики подтвердили, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

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