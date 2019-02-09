В Киеве возле управления полиции задержали около 40 активистов (фото, видео)

В полиции Киева заявили, что активисты пытались повредить входные двери, применили газовые баллончики и устроили драку с полицейскими.

В Киеве возле отделения полицейские применили силу против активистов.

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Ранее на Контрактовой площади во время встречи кандидата в президенты от партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко с избирателями, задержали членов националистической организации «С14», которые пришли на встречу с плакатами «Кто заказал Катю Гандзюк?». Всех активистов доставили в Подольское районное отделение полиции.

Как сообщается на странице активистов в Facebook, они хотели спросить у Юлии Тимошенко, когда она инициирует увольнение председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, который входит в партию «Батькивщина» и которого отец Гандзюк назвал причастным к убийству.

При этом у отделения полицейские применили силу против активистов.

«Правоохранители избили активистов, которых ранее забрали без всяких причин в участок, и друзей, которые пришли за ними. Также полиция применила газ», - отметили они в соцсети.

Активисты отметили, что задержанных отпустили, но забрали их личные вещи.

«Ребята требовали вернуть им вещи, правоохранители применили газ. На задержание приехала полиция спецназначения (бывший «Беркут»), применяли силу. Есть раненые», - говорится в сообщении.

Активисты собираются к Авакову.

"Сначала десяток наших ребят задержали по дороге на акцию "Кто заказал Катю Гандзюк?" для проверки на "ориентирование в розыске". Затем выпустили. Без всякого объяснения. Но после требования вернуть украденные вещи - газ, дубинки, еще тридцать избитых и упакованных. Сейчас я со своими собратьями на Хорива, 20. Подтягивайтесь. Здесь создается дружба ЮВТ и Арсена, которым мешают наши вопросы. Еще сегодня в 19:00 сбор на Контрактовой площади. Поедем к Авакову ", - написал координатор С14 Сергей Мазур в Facebook.

В полиции сообщили, что на Контрактовой площади обнаружили "группу лиц с зеленкой, газовыми баллончиками и ножами".

«Молодые люди были с прикрытыми лицами. Их доставили в управление полиции для установления личных данных и предоставления объяснений», - говорится в сообщении.

В отделение были доставлены 10 человек, но к ним в поддержку прибыла еще группа молодых людей (от 15 до 30 человек), после чего начались схватки у входа.

«После того как всех доставленных отпустили, им на помощь прибыла группа поддержки, которая устроила потасовку и применила газовые баллончики к правоохранителям. В результате всех активных участников задержали, а это около 40 человек. С ними проводят первоочередные следственные действия», - сказано в сообщении.

Правоохранители назвали схватку «попыткой штурма управления полиции». Для задержания активистов подключили спецназ.

Также отмечается, что трех полицейских госпитализировали из-за полученных травм.

Следователи начали три уголовных производства по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 341 (Захват государственных зданий) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщил theБабелю юрист Маси Найем, полиция проверяет видеозаписи с места схватки, чтобы установить виновных.