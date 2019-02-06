В Харькове повесилась студентка из Индии

Полицейские выясняют обстоятельства гибели 19-летней девушки.

В Харькове найдена повешенной студентку из Индии.

Как сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в области, информацию о гибели девушки сотрудники Новобаварского отдела полиции получили вчера, 5 февраля, в 21:50.

Правоохранители предварительно установили, что студентка покончила жизнь самоубийством через повешение.

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В Харькове 19-летняя студентка проживала в съемной квартире вместе с братом.

Информацию о событии внесено в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство». Досудебное расследование продолжается.

Ранее в Харькове мужчина устроил резню в кафе.